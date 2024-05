Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Sellest aastast jõustus kliimaministeeriumi nõue avalikele üritustele mitte kasutada toitlustamisel ühekordseid nõusid. Isegi biolagunevad või mis tahes muust loodussõbralikust materjalist nõud, mis veel hiljaaegu olid soosingus, on keelatud. Kasutada tohib üksnes korduvkasutatavast plastist erimärgisega või päris nõusid. See tähendab, et reedel algaval lillelaadal tuleb arvestada sellega, et igale söögile ja joogile, mis serveeritakse pandinõudes, tuleb euro peale maksta. Tõsi, pärast saab selle raha küll tagasi, kui nõud tagastada. Ajutise väljaminekuna tuleb siiski teatud rahasummaga arvestada. Türi lillelaata korraldava aianduse ja mesinduse seltsi juhataja Pille Marrandi ütles, et nad kaalusid kauplejatega mitut varianti, kuid lõpuks otsustasid minna lihtsama vastupanu teed ja kasutada laadal üksnes Ringo ringkasutatavaid nõusid.