Metsa ja maastikku laastavad tulekahjud

Metsapõleng, foto on illustreeriv.

Tänavu on puhkenud juba 217 metsa- ja maastikutulekahju. Ainuüksi maikuus on puhkenud 83 metsa- ja maastikutulekahju, annab päästeamet teada. Tuleoht on suurim Läänemaal, Raplamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Võrumaal, Valgamaal, Põlvamaal, Harjumaal ja kohati ka Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Tartumaal ning Viljandimaa teatud piirkondades.