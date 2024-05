Kaili on hea inimene, kes parandab maailma tööga, mida paljud teha ei taha: ta muudab elu ilusamaks psüühilise erivajadustega inimestel.

Tema maastikuautot ja vahtralehte tuntakse linna vahel väga hästi, sest Paides on Kaili elanud juba 12 aastat. Nii palju kui ta on ihult ja hingelt sotsiaaltöötaja, on ta ka saarlane, kellel Kesk-Eestiga kohanemine võttis aega. Praegu tunneb ta end siingi koduselt ning abistab inimesi üle maakonna ja kaugemalgi. Sotsiaaltöö pole enam ammu ainult toimetulekutoetus ja toiduabi, ütleb ta.