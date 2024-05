Kõnnijalgpalli eestvedajaks olev Paide Linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar ütles, et turniir saab toimuma 27. mail Järva-Jaani Arenal, kus on varemgi mängitud.

Kõnnijalgpallurid on veetnud pika sügis-talvise perioodi võimlaseinte vahel. Ilusad ilmad lubavad harrastusega välja kolida. Kuigi usinatel memmedel-taatidel on kodudes ootamas aiatööd, saadakse siiski aeg-ajalt kokku, et tervislikult liikuda ning lõbu pärast palli taga ajada.