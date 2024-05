Tartus saab avaldada eelarvamust

17. ja 18. mail toimuva ürituse programmis on arutelupaneele alates vaimsest tervisest ja teadlaste usaldusväärsusest kuni toiduraiskamise ja vanglateemadeni. Kohal on mitmed oma valdkonna spetsialistid, kelle osalusel arutletakse rohkem kui kolmekümnel teemal.

Tartu [eel]arvamusfestivali projektijuhi Maarja-Liis Mereääre sõnul on ürituse eesmärk pakkuda arutelude pidamiseks head ja turvalist õhkkonda. “Kõik arutelud, mis külastajateni jõuavad, on arutelude korraldajate poolt läbinud väga pika ja põhjaliku eeltöö, järgides hea arutelutava reegleid. Seda just selleks, et [eel]arvamusfestivali arutelude kuulajad saaksid võimalikult kvaliteetse ja kõrgetasemelise kogemuse osaliseks,” selgitas ta.