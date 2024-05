Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi lillelaat tähistab mitteametlikult suve algust ning on just kui kevadise rõõmu, kasvamise ja ilu sümboliks. Ja nii nagu korraldajad võluvad müügiplatsidel iga kord välja lisameetreid, kuhu kauplejaid mahutada, leiavad ka agarad aednikud oma taimi täis aias ikka selle koha või nurgakese, kuhu Türi lillelaadalt ostetud istik mulda pista. Reedel alanud Eesti suurimaid aiapidusid sai nautida head ilma ja nagu ikka, suurt publikumenu. Laada peakorraldaja Pille Marrandi ja tema meeskond on jälle ära teinud tohutu töö, et hea oleks nii kauplejatel kui ka laadalistel. «Ega mina rohkem ei maga,» ütles ta naljatades juba mitu päeva enne laada ametlikku starti, kui oli hakanud laadaplatsil müügimeetreid mõõtma.