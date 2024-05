RATTAVARGAD ON LIIKVEL Ratas lukku, kaitse peale!

Rattahooaeg on täies hoos! Nii mõnus on ummikutest stressivabalt mööda kulgeda, nautides päikest ja sooja tuult. Ent ühes sellega on alanud ka jalgrattavarguste kõrgaeg. Politsei andmetel pannakse kõikidest rattavargustest 70% toime just maist septembrini.