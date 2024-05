Tarbjal heidetakse õnged vette

Võistlus toimub püügisektorites, mis on korraldajate poolt eelnevalt puhastatud. Võistlejatel tuleb arvestama, et vajadusel tuleb ka ise täiendavalt püügiala puhastada. Püügialalt korjatud taimestik tuleb tõsta kaldale.

Võistluspüü toimub kaldalt, peibutussöötadeks tohib kasutada ainult kaubandusest saada olevaid kalastuseks mõeldud valmissöötasid, pudrud on keelatud. Konksusöödaks on lubatud kasutada ainult traditsioonilisi naturaalseid söödavariante: usse, tõuke, puruvanasid, maisi jne. Püüda võib ühe lihtkäsiõnge või rulliõngega, varuõngesid võib olla piiramatult. Kahva kasutamine on lubatud, soovitav on kasutada ka sumpa ning kalad elusana hoida.