Kesk-Eesti – regionaalne ebavõrdsus ja uutele vajadustele vastavad koostöövormid

Kui liikuda Eestis ringi, jäävad aeg-ajalt silma pruunidel siltidel kihelkondade nimed. Kihelkonnad on olnud üks vanimaid siinseid haldusjaotusi, kuid, jah, neist praeguseks järele jäänud maanteede ääres seisvad pruunid sildid tähendavad, et kihelkondadel on nüüd ainult muinsuskaitseline väärtus, igapäevaelu need enam ei mõjuta.