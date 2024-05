Võrkpallurid kolivad pehmele liivale

Pehme Sisustuse rahvavolle eestvedaja Ilmar Mõttus ütles, et sarjal läheb tänavu juba 11. hooaeg. Kuna sarjale on kogunenud rohkelt osalejaid, kestab see läbi suve ning kokku mängitakse 19 etappi. "Selle aja jooksul selgitame välja parimad kuus mees- ja naismängijat. Punkte saab nii saavutatud koha kui ka osaluskordade eest nagu varasematel aastatelgi," selgitas ta.