FOTOD Paide kurikuulus ristmik sai stoppmärgid

Kui varasemalt tuli Raudtee tänaval sõitja Pärnu peatänaval liiklejale lihtsalt teed anda, siis alates tänasest käsib uus liikluskorraldus enne Pärnu tänavale välja sõitmist autol seisma jääda ja veenduda, et tee ületamine või peateele keeramine on ohutu.

Nimetatud ristmikul on aastate jooksul juhtunud hulga avariisid, viimatine tänavu 6. mail. Linnakodanikud ja kogukond on linnale signaali andnud, et liikluskorraldusega peab seal midagi ette võtma, kuid senised meetmed pole aidanud.