Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Viis aastat tagasi avas Paides uksed aasiapäraseid roogi valmistav toidukoht Vaga Mama. Aasiapäraseid sööke pakkuv restoranikett, millel on toitlustuskohti mitmes Eesti linnas, otsustas toona kanda kinnitada ka Paides, et raputada järvalaste maitsemeeli veidi teravamate toiduelamustega. 2021. aasta juunis aga sulges Vaga Mama Paides jäädavalt uksed ja mitte koroonaajast tingitud väiksemate läbimüükide, vaid tööjõupuuduse tõttu. Sellest ajast saati ongi järvalastel teravamate toidunaudingute otsingutel tulnud sõita üle maakonna piiri, et mõnd aasiapärast toidukohta külastada. Alates homsest on aga põhjust seada sammud Türile, sest kesklinnas asuva ärihoone esimesel korrusel ootab nii türilasi kui ka teisi järvalasi juba tuttava nimega söögikoht Vaga Mama.