Uuring: pea pooled töötajad peaks lisapuhkust heaks motivatsiooniks

„Arvestades, et uuringu kohaselt on väga suur hulk inimestest viimase aasta jooksul puutunud kokku tööstressiga, mis väljendub ennekõike pidevas väsimuses, on selline ootus igati mõistetav. Lisapuhkusest unistab tervelt 45 protsenti vastanutest ning see on töötajate soovide nimekirja tipus sõltumata vastaja soost, rahvusest või vanusest,” rääkis Seesami tervisekindlustuse tootejuht Marit Raag.