Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti tehtud Euroopa Parlamendi valimiste vaheküsitluse põhjal on kõige suurem toetus kandidaatidest Marina Kaljurannal 15,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, Urmas Paetil on see 13,4 ja Jaak Madisoni 9,9 protsenti.