VEEL PAAR PÄEVA Aasta kooli rahvahääletus läheb lukku

Haridus- ja noorteameti aasta kooli projektijuht Merili Kärneri sõnul osalevad rahvahääletuses 10 finaali jõudnud kooli, kelle seas on nii suuremad linnagümnaasiumid kui ka väiksemad maakoolid. "Kõik nad on näidanud suurepäraselt, kuidas mitteformaalset õpet saab seostada erinevate õpikogemustega väljaspool tavapärast koolitundi. Just see ongi tänavuse konkursi fookusteema. Tänavu on finaalis konkurents väga tihe, kuna koolid igast Eesti otsast on leidnud vahvaid viise, kuidas seda ellu viia," rääkis Kärner ja lisas, et tegelikult väärib tunnustust iga konkursil osalenud kool, sest kõigil on koolielu elavadamiseks palju häid praktikaid.