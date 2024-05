Riigikontroll: omavalitsused jätavad erivajadusega inimesed piisava abita

Lisaks ei arvesta mõned omavalitsused inimeselt sotsiaalteenuse tasu küsides nende majandusliku olukorraga, kuigi seadus seda nõuab. Praegu panevad mitmed linnad-vallad erivajadusega inimesed olukorda, kus nad peavad hakkama tõestama, et ei ole võimelised seda tasu maksma. Abi erivajadusega inimesele ei tohiks sõltuda sellest, kui hästi abivajaja kodulinn või vald seadust tunneb ja täidab.

Kuigi valdav osa omavalitsusi hindab erivajadusega inimese abivajadust laiemalt ja püüab leida talle vajaliku abi, tunnistasid enam kui pooled valimisse kuulunud omavalitsustest, et neil on tulnud ette olukordi, kus nad on jätnud inimesele sotsiaalhoolekandelise abi vajalikus mahus osutamata, kuna abivajadus ületab omavalitsuse võimalused.