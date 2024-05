Paide Linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar ütles, et kohtumine Nõmme Kalju JK-ga on esimene kodumurul peetav mäng. Kõik senised hooaja kodumängud toimusid kunstmuru väljakul.

Erilisem on tänane Premium liiga mäng ka selle poolest, et linnastaadioni muruväljak läbis sel kevadel laienduse ning vastab nüüd Eesti jalgpalli liidu miinimumnõuetele, mis on kehtestatud kõrgliiga mängude korraldamiseks. Seni tohtis Linnameeskond seal kohtumisi võõrustada eriloa alusel.