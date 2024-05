Laupäeval toimub maakonna suurim pidu

Enne rongkäigu algust toimub Türi valla kogunemisalal puu istutamine. Rongkäigu järjekorras on esimesena Järva vald, siis Paide linn ja viimasena Türi vald. Distants on üks kilomeeter, see kulgeb Koidula – Viljandi – Paide – Wiedemanni ja Kungla tänavate kaudu.