Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kümme aastat tagasi kirjutas Järva Teataja loo mõrtsukas Aleksandrist, kes kirjeldas kohtus külmavereliselt, kuidas ta pidi Järva-Jaanis oma joomakaaslasel kõri läbi lõikama kaks korda, sest esimese korra järel too ei surnud ja siis tahtis ta mehe piinad lõpetada. Kohus karistas 2014. aasta sügisel Aleksandrit kümneaastase vangistusega. Nüüd on mees jälle vabaduses ja kodukandis tagasi. Oma selgitusel paganausu vastu võtnud Aleksander murdis hiljuti sisse Karinu mõisasse, kus seal elav naine üritas algul ennast ära peita, hiljem pääses appi tõtanud naabrite toel.

* Esmaspäevast muutus liikluskorraldus Paides Pärnu ja Raudtee tänava ristumiskohas. Et vähendada seal juhtuvate avariide tõenäosust, lasi linnavalitsus paigaldada sinna stoppmärgid. Kui varem tuli Raudtee tänaval sõitja Pärnu peatänaval liiklejale lihtsalt teed anda, siis alates tänasest käsib uus liikluskorraldus enne Pärnu tänavale välja sõitmist autol seisma jääda ja veenduda, et teeületus või peateele keeramine on ohutu.

* Kas tänavu jaanipäeval sajab vihma, lörtsi või paistab hoopis päike? Milline suvekuu on kõige soojem? Nendele küsimustele vastavad loodusmärkide järgi ilmavaatlusi tegev Jaan Kalda, keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtspetsialist Külli Loodla ja atmosfääri-füüsik Marko Kaasik.

* Kui Koeru Maarja Magdaleena koguduse liikmed ülestõusmispühade eel kirikus talgud korraldasid, et pühakoda pidulikuks päevaks korda seada, jagus töid palju. Talvetolm tuli välja tuulutada, vaipu kloppida, ämblikuvõrke pühkida ja palju muudki teha. Kirik sai küll puhta ja värske ilme, ent oli üks asi, mis kogu selle suure koristuse tulemusel ikkagi silma riivama jäi. Pika vahekäiguvaiba altaripoolset otsa kattev vaip­kate on oma aja ära elanud ja pole enam silmale kena vaadata. See ajendas kogudust tegema üleskutset, et päevinäinud vaiba asenduseks uuem leida.

* Neljapäeval teeb rannavõrkpalli võistlussarjaga esimesena otsa lahti Pehme Sisustuse rahvavolle, mis kestab terve suve Väätsal IMsporti rannavollekeskuses. Rahvavolle eestvedaja Ilmar Mõttus ütles, et sarjal läheb tänavu juba 11. hooaeg. Kuna kogunenud on rohkelt osalejaid, kestab see läbi suve ja mängitakse 19 etappi. «Selle aja jooksul selgitame välja kuus parimat mees- ja naismängijat. Punkte tuleb nii saadud koha kui ka osaluskordade eest nagu eelmistel aastatelgi,» selgitas ta.