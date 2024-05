Elustamiseks vajalikud aparaadid jõudsid Türi valda

Türi vallavalitsuse arendusjuht Üllar Vahtramäe sõnul saadi LEADER meetmest toetust projektitaotlusele „AED elustamisaparaatide soetamine turvalisuse suurendamiseks kogukonnas“. Projektiga soetati kuus automaatset elustamisaparaati. Lisaks soetas Türi vald seitsmenda elustamisaparaadi oma vahendite eest ja see paigaldati Käru rahvamajja.

Vahtramäe ütles Türi Rahvalehele, et uued aparaadid said Kabala rahvamaja, Oisu rahvamaja, Türi kultuurimaja, Türi vallamaja/raamatukogu, Väätsa rahvamaja ja Väätsa tervisekompleks. Projekti maksumus sisaldab seadmeid, mis hakkavad paiknema hoonete seinal olevates kappides.

Peale selle toimub juunis nimetatud hoonete töötajatele ja teistele huvilistele koolitus seadme kasutamise kohta. "Türi spordihoones on selline seade juba varasemast olemas ja selle vajalikkust tõestab seik, et seda on ka reaalselt elustamiseks vaja läinud," märkis Vahtramäe.