Nõmme Kalju sai Paide Linnameeskonnalt kätte revanši

Kohtumine algas mõlemalt poolelt kompavalt ning rohkem võimalusi suutis tekitada pigem külalisvõistkond. Ka Paide jalgpallureil olid oma momendid värava all, kuid neid ei suudetud kuidagi ära realiseerida. Poolajapausile mindigi väravateta viigiseisul.

Kurb tõde aga on see, et kui ise ei löö, lüüakse sulle. Ja nii juhtuski. Kohtumise 54. minutil eksisid paidelased sööduga ning kiirelt jooksma pääsenud Nõmme Kalju mängis palli oma tähtründajale Promise Oluwatobi Emmanuel Davidile ette ja üks ühele olukorras väravavaht Ebrima Jarjuga olles väravamasin ei eksinud.