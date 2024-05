Väärikas pink ühendab põlvkondi ja tunnustab elukestvat õpet

Väärikate ülikooli Türi programmi eestvedaja Kristina Gudinas ütles, et pilkupüüdva pingi mõte kargas talle pähe Valgamaal Taheva valda külastades. Seal on selliseid erilisi pinke mitmeid ning neist on saanud omamoodi vaatamisväärsused. "Miks ei võiks Türil olla selline äge pink, mida turistid tulevad vaatama nagu Brüsselis pissiva poisi kuju või Bremenis linna moosekantide skulptuuri," rääkis ta.

Pink tundus Gudinase hinnangul olevat hea viis tähistada sündmust, et Türil on väärikatele tarkust jagatud juba kümme aastat. "See verstapost väärib märgi mahajätmist ning üks nägus pink on ju ometigi eakatele tänuväärne koht, kus peatuda ja jalga puhata," arutles ta.