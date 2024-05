Linnameeskond sõidutab fännid tasuta suurele mängule

Paide Linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar ütles, et hetkel on fännibussile end kirja pannud 30 inimest ja tellitud on üks buss. "Seoses samal õhtul toimuva Järvamaa laulu- ja tantsupeoga on maakonnas busse saada keeruline. Aga kui huvilisi tuleb rohkem, siis küll me transpordi välja ajame," lubas ta.