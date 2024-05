FOTOD Paides avab uksed uus Aasia toitude restoran

Homme avatakse Paides uus Aasia toitude söögikoht Buddha`s - the Taste of Asia. Restoranis pakutakse India, Hiina ja Tai toite, kuid menüüst leiab ka rahvusvahelisi roogasid. Koha omanik Kapil Sharma on võtnud eesmärgiks pakkuda maitsekvaliteeti, suuri portsjone ning panustanud ka restorani väljanägemisse. Toidud valmivad söögikoha uues köögis, kust ei puudu ka traditsiooniline tandoori ahi.