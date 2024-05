Türilt pärit näitleja jaoks on tisleritöö teraapia eest

Peale lavakunstikooli lõpetamist suundus Mähar tööle Vanemuise teatrisse, seejärel viieks aastaks NO99-sse. "See kool, mis ma NO teatrist sain oli hoopis midagi teistsugust kui siin Vanemuises oli saada. See intensiivsus, millega seal tööd tehti – sihukest asja ma kuskil mujal pole kohanud," tunnistas Mähar "Ringvaate" saate eetris olnud intervjuus.

Vanemuises on Mähar saanud teha kõike, mida ta on vähegi tahtnud. "Mul on ikka väga vedanud. Pärast seda, kui ma tagasi tulin on tohutult lavastajatega, rollidega, kolleegidega vedanud," sõnas ta.