Türi uus avalike suhete juht võib teenima hakata tippametniku palka

Türi vallavalitsus otsib oma meeskonda uut avalike suhete juhti. Konkursi kuulutuses on ära toodud ka palgavahemik, mida uuele töötajale võidakse maksta. Selle vahemik on väga lai, alates 1200 eurost kuni 2600 euroni brutos, mis on ligilähedane juba omavalitsusjuhtide tasudele. Türi vallavanem Sulo Särkinen jagas selgitusi, miks see nii on.