Võistlussarja eestvedaja Ilmar Mõttus ütles, et esimene etapp valmistas kohe toreda üllatuse, sest kohale tuli meeldivalt palju osalejaid. "Seekord oli koos 39 mängijat ja nende hulgas päris palju noori," sõnas ta ning lisas, et tunneb noormängijate üle alati heameelt, sest just nemad kannavad võrkpallitava edasi ning moodustades vanadele olijatele särtsaka järelkasvu.