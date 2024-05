Lähisuhtevägivald jääb tihti suletud uste taha

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Anna-Liisa Uisk ütles, et eelmisel aastal registreeritud perevägivallakuritegude poolest on Järvamaa koos Saaremaaga nii-öelda nimekirja lõpus. Kui 2021. aastal registreeriti Järvamaal 10 000 elaniku kohta 23 perevägivallakuritegu ja 2022. aastal 15, siis möödunud aastal kahanes see kaheksa kuriteoni 10 000 elaniku kohta. Ida-Virumaal registreeriti 10 000 elaniku kohta 47 sellist kuritegu.