Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Neljapäeval avati Türil Vabriku pargis eriline puunotist pink, mis on pühendatud elukestvale õppele ning väärikate ülikooli Türi programmi kümne tegevusaasta täitumisele. Pink on omaette vaatamisväärsus. Sellele nikerdatud puuskulptuurid väljendavad põlvkondadevahelist sidet, kus noorel ja vanal on teineteiselt palju õppida.

* 9. mail tähistasime Euroopa päeva. Mitmel pool Eestis oli teemakohaseid ettevõtmisi: kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm kuulutati aasta eurooplaseks ning õhtul Tallinnas Vabaduse väljakul olnud kontserdil kuulutas Tommy Cash, et järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel esindab Eestit arvatavasti tema. Paljud järvalased ilmselt ei teadnud, et samal päeval väisas Järvamaad Euroopa Liidu üks kõrgeimaid ametnikke. Maive Rute nimi ei pruugigi paljudele midagi öelda, samuti ei tea enamik lehelugejaid sedagi, mis ametit ta üldse peab. Eks nad seal Euroopa südames ole ühed tavalised hallid ametnikud kõik, arvatakse. Maive Rute on Euroopa päeval Järvamaal, täpsemalt Paides käimas koos abikaasa Jüriga. Nad istuvad linnapea juures ja arutavad linna tulevikku silmas pidades võimalikke arenguid. Sedagi, kuidas Paide külje all asuvast Roosna-Allikust kujuneks koht, kuhu lähiajal rohkem näiteks loodusturismi austajad meelitada. Roosna-Alliku on Rutedele südamelähedane ja olnud muutusterohke elu keskel see püsiv kodukoht, kuhu nad ikka tagasi tulevad.