Hoogtööpäev sai teoks tänu Vitali Ganseni eestvedamisele. Ta märkis, et plats tuli esmalt puhtaks rohida. Seejärel oli vaja seda riisuda, pinnas kenasti ära siluda ja äärejooned maha märkida.

Nüüd on plats korras ja puhas ning kõik soovijad on oodatud sinna mängima. Gansen lisas, et hea eesmärgi ja türilaste sportlikumate eluviiside nimel oli väike ühiskondlikult kasulik töö igati vajalik.