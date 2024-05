Türi rannakohvik pakub palavaga mõnusat kosutust

Rannakohvik asub Türi ranna servas laualuväljaku taga. See on välja ehitatud kahest merekonteinerist, mis Türi noortekeskus ostis LEADERi projekti toel. Konteinerite vahel on ilus terass toolide ja laudadega ning kohviku peale on vaate nautimiseks välja ehitatud teine korrus, kus saab samuti istuda ja aega veeta.