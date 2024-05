Reede õhtul kell 23.15 sai häirekeskus teate, et Türi vallas Reopalus on näha rohkelt suitsu tõusmas Combimilli Reopalu saeveskist. Esimesena kohale jõudnud Vändra päästekomando päästja kinnitas, et tegemist on tulekahjuga, kus katusest olid leegid juba väljas.