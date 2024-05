Pühapäeval tugevneb Põhja-Euroopa kohal uus kõrgrõhuala ja laieneb servaga Läänemere poole. Öö on sajuta. Päeval areneb mandril taas mitmel pool rünksajupilvi, mis vihmahooge annavad, on ka äikest ja pole välistatud rahe.

'Saartel on saju võimalus väiksem. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, päeval puhub põhjarannikul mõõdukas kirde- ja idatuul. Sooja on öösel 11-17, päeval 24-30 kraadi, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogude korral on jahedam.