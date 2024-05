VAATA GALERIISID Tantsu- ja laulurahvas nautis rõõmsat pidu

Järvamaa laulu- ja tantsupeo lavastaja Meelis Välimäe ütles, et õhtune osa saab alguse pillipeost, mille ümber esinejad vaikselt kogunevad, et siis kohalike omavalitsuste kaupa laululavale liikuda. "Me ei tee traditsioonilist rongkäiku, vaid püüame peole minna sellises vabamas ja lustlikumas vormis," selgitas ta.