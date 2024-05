USKUMATU VÕIT Türi poiss viskas mainekas võistlussarjas palli kõige kaugemale

Türi põhikooli õpetaja Liisa Gritšenko ütles, et nii hästi nagu eile, pole nende kooli esindusel viimastel aastatel läinud. "Olime väljas 12 osalejaga, kellest sugugi mitte kõik pole kergejõustikutrennides ega üldse spordi taustaga," lausus ta.

Seda suurem oli Gritšenko rõõm, et lapsed suutsid olulisel võistlusel ennast kokku võtta ja peaaegu kõik tegid oma aladel isiklikke tippmarke. "See näitabki õpilaste suhtumist sporti ja seda, et tullakse võistlema hea tulemuse, mitte medalite pärast," kiitis ta.