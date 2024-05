Pühapäeva pärastlõuna võib tuua äikest ja rahet

"Täna katab Põhja-Euroopat võimas kõrgrõhuala, mis liigub Venemaa poole ja ulatub servaga üle Eesti," teatas sünoptik Kairo Kiitsak sotsiaalmeedias. "Niiskust on ja päeva jooksul algab uus rünkpilvede areng, pärastlõunal saavad esimesed juba rünksajupilvedeks. Ohuks on äike, lühiajaliselt tugevad vihmavalingud ja rahe. Äikese ajal on tuul puhanguline."