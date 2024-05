Türi Ganvix on hoos

Täna madistasid Ganvixi mängijad kodumurul FC Maardu Aliensiga, kelle üle saadi napp 2:1 võit. See oli meeskonnale seitsmes järjestikune võit, mis annab liigatabelisse 21 punkti. Meeskond on löönud 28 väravat ja neile on löödud viis. Ida piirkonna väravalööjate TOP kümnest leiab teiselt kohat Ganvisi mängija Robert Tupitsa kuue väravaga. Karel Seire on viie löödud väravaga neljas ja Kristjan Kangui nelja väravaga üheksas.