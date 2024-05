E-piima Väinjärve rannavolle karikasari alustas oma teist hooaega. Tegemist on traditsioonilise rannavõrkpalliturniiriga, kus kohale tulnud osalejad loositakse esmalt segapaaridesse ja kui juhtub, et naisi ei jagu kõigile meesmängijatele, siis lähevad mehed omavahel kokku.

Mängitakse traditsiooniliste rannavõrkpalli reeglite järgi kahe 15-punktilise geimi võiduni. Viigi korral selgitab paremuse kolmas geim. Ainus mööndus on mängus see, et naismängijale ei tohi kaks korda järjest servida.