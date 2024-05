ERGO transpordikahjude osakonna juht Raido Orulaidi sõnul toimuvad kokkupõrked ulukitega peamiselt looduskeskkonnas ja metsamassiivide lähedal enamasti varahommikul, hilisõhtul või öösel, kui teatud loomad on teistest aktiivsemad. Ohtlikum aeg õnnetusteks on kevadel, mil loomadel on paaritumisaeg ning juhid peavad eriti tähelepanelikult piirkiirust jälgima või isegi aeglasemalt sõitma, et hoida nii loomi kui ka enda vara.