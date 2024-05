Miks ei käinud Paide ja Türi päästekomandod Reopalu saeveski tulekahju kustutamas

Kui ühed komandod on väljakutsel, katavad piirkonda teised lähimad komandod.

Kui reedel enne südaööd sai häirekeskus teate, et Türi vallas Reopalu külas on põlema läinud suure ohuriskiga Combimilli saeveski, jõudsid sündmuspaika esimesena Vändra päästekomando. See seik pani kohalikke järgnevatel päevadel huvi tundma, kus olid siis Reopalule kõige lähemal asuvate Paide ja Türi komandode päästjad?