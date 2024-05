Lootusrikkalt alanud karikafinaallõppes linnameeskonnale kaotusega

Sellise seisuga mäng ka lõppes ja klubi ajaloo 11. Tipneri võidukarika said pea kohale tõsta levadialased.

Paide linnameeskonna peatreener Ivan Stojkovicil tuleb nüüd pead murda, mis võiks olla see salarelv, millega Tallinna FCI Levadiale vastu hakata. Nii kummaline kui see ka pole, siis uus võimalus selleks on juba homme Paide linnastaadionil kell 19 Premium liiga järjekordses mängus.