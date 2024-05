Hooviteatrite festival avalikustas kava

Festivali korraldaja Triin Randvälja sõnul on tal hea meel, et kokku sai nii eriilmeline kooslus. "Kohti festivalil ei jagata, küll aga annavad žüriiliikmed truppidele tagasisidet, milliseid tähelepanekuid tehti. Oleme juba ette tänulikud ka truppidele, kes meile omast vabast ajast tulevad. Omalt poolt kostitame neid Eesti Pagari pirukate ja Kuma ristsõnadega. Tore, et on ettevõtjaid, kes leiavad ressursse kogukonda panustamiseks," rääkis Randväli.