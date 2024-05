Äikesega kaasnenud tormituul tegi taluõuel hulga pahandust

Fotosid kahjudest jagas ilmahuviliste Facebooki grupis Jana Kutsar. Fotodelt on näha, et äkkiilide tagajärjel murdunud puude kukkumise tagajärjel hävis hoovil puidust mängumaja ja kasvuhoonegi sai kõvasti kannatada. Sünoptik Kairo Kiitsak kommenteeris omalt poolt, et kuigi tegemist oli lokaalsete äikesepilvedega, oli neis jõudu küllaga.

Esmaspäeva pärastlõunaks prognoosib keskkonnaagentuur, et mitmel pool sajab pärastlõunal hoovihma, on äikest ja sekka võib tulla rahet. Saartel ja mandri läänenurgas on enamasti kuiv. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on 25..30, tuulele avatud rannikul 20°C ümber.