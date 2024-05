Gümnasistid kutsuvad linnarahvast kontserdile mõtisklema

Paide gümnaasiumi huvijuht Carolyn Savolainen selgitas, et kontsert on üles ehitatud mõtisklusena, mida on noorel vaja, kas selleks on armastus, perekond või sõprus ning kas kõige selle juures jääb alles ka tema ise.

"Kogu kontsertetenduse mõtisklused on 11. klassi õpilaste loodud, need on hinge puudutavad ja siirad. Sinna vahele on põimitud kaunid rahvatantsud nii segarühma kui neiduderühma esituses. Lisaks koori etteasted, ansambli ja solistide esinemised," tutvustas ta.

Paide gümnaasiumis tegutseb Savolaineni sõnul ka kaks ansamblit - Exitum, keda saab kuulda nii üksinda kui ka saatebändina ning uus noortebänd. Samuti astuvad üles kooli õpetajad.

Tantsurühmade juhendaja on Kätlin Merisalu ning kooride ja solistide juhendaja on Pille-Riin Kaavier, vahetekstide loomise toetus tuli Aili Avilt, vahetekstide autorid on 11. klassi õpilased, idee ja ühisliikumised seadis Monika Kirss, visuaali lõi 12. klassi õpilane Keily-Marleen Frei.