Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Läinud reedel tabas Kesk-Eesti politseijaoskonna patrull öösel ärandatud sõiduki, mille alaealisest juht eiras politseinike peatumismärguannet. Reede hommikul sai politsei teate, et samal ööl oli sõidetud Paides Sillaotsa külas asuva töökoja territooriumil traktoriga läbi aia ja varastatud sõiduauto Volkswagen Passat. Info ärandatud sõiduki kohta edastati politseipatrullidele. Kella 10.50 ajal märkas politseipatrull ärandatud sõidukit Türi vallas Raukla külas, andis helisignaali ning punase ja sinise vilkuriga peatumismärguande, mida juht eiras ja hoopis kiirendas. Patrull järgnes ohtlikke manöövreid teinud ja kiirust ületanud sõidukile. Läbi Türi linna põgenenud juht pani oma sõidustiiliga ohtu nii ennast kui ka teisi liiklejaid. Ta lähenes ülekäiguradadele kiirust vähendamata, manööverdas liiklevate sõidukite vahel ja kohati oli sõiduki kiirus kuni 150 kilomeetrit tunnis.

* Reede ennelõunal avati Paides uus Aasia toitude söögikoht Buddha`s – the Taste of Asia. Restoran valmistab India, Hiina ja Tai toite, kuid menüüst leiab ka rahvusvahelisi roogi. Koha omanik Kapil Sharma on võtnud eesmärgiks hoida maitsekvaliteeti, valmistada suuri portsjoneid ning hoolida ka restorani väljanägemisest. Toidud valmivad söögikoha uues köögis, kust ei puudu ka traditsiooniline tandoori.