Linn liiklusõnnetuste rohkele ristmikule foori paigaldama ei kiirusta

Olles tihe ristmiku kasutaja, on Ivask isegi tähele pannud, et mitte kõik autod stoppmärgi ees ei peatu. "Ma ei ütleks, et tegemist on raskema ristmikuga kui mujal linnas, sarnaseid on Paide linnas veel, näiteks Aiavilja ja Pärnu tänava nurgal," lisas linnapea.