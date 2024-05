Paide gümnaasiumi huvijuht Carolyn Savolainen selgitas, et kontsert oli üles ehitatud mõtisklusena, mida on noorel vaja, kas selleks on armastus, perekond või sõprus ning kas kõige selle juures jääb alles ka tema ise.

"Kogu kontsertetenduse mõtisklused on 11. klassi õpilaste loodud, need on hinge puudutavad ja siirad. Sinna vahele on põimitud kaunid rahvatantsud nii segarühma kui neiduderühma esituses. Lisaks koori etteasted, ansambli ja solistide esinemised," tutvustas ta.