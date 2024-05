RASKE JALAGA JUHID Ligi veerandsada roolijat ei pidanud liiklusreegleist kinni

Kesk-Eesti politseijaoskonna patrullitalituse juhi Alar Smirnovi sõnul on kevadine aeg reidiks valitud just seetõttu, et kevadel kiputakse heade tee- ja ilmaolude saabudes nii enda kui sõiduki võimeid sagedamini proovile panema ja seejuures unustatakse, miks piirkiirused teedel seatud on. „Maanteel peame olema ka maanteekiiruse juures võimelised reageerima silmapilkselt nii teistest liiklejatest tingitud kui ka näiteks metsloomade näol ootamatult teel tekkivatele ohuolukordadele. Asulates peame igal ajahetkel arvestama tihedama asustusega ning jalakäijatest, ratturitest ja hoonestusest tingitud kehvema nähtavusega kaasnevate ohtudega,“ ütleb Smirnov. „Piirkiirusest kinni pidades võidame endale aega, et suudaksime info vastu võtta ja sellele reageerida. See annab meile võimaluse, hoida ära raskete tagajärgedega õnnetusi.“