Hoogne kõnnisamm jalgpallimurul tõi võidu

Tegemist oli järjekorras juba neljanda kõnnijalgpallurite võistluspäevaga. Saare sõnul on eestvedajail hea meel tõdeda, et kõnnijalgpall on levinud Järvamaalt üle kogu Eesti. "Jutud räägivad, et ka rahvuskoondise uus peatreener hoidvat skautimise eesmärgil meie tegemistel ja andekamatel mängijatel silma peal," naljatas ta.