GALERII Õppus Miljon Miksi paneb proovile Järvamaa evakuatsioonirühma oskused ja võimekuse

Järvamaa vabatahtlikud said ülesandeks rajada evakuatsioonipunkt Paidesse kunstikooli ruumidesse Laial tänaval, kus on sarnast õppust ka varem läbi viidud, kuid toona ilma evakueeritavateta. Sedakorda tuleb tegeleda reaalsete inimestega, kes õppuse legendi kohaselt on evakueeritud sõjalise konflikti tõttu.